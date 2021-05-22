Ига Свёнтек с командой вакцинировалась от коронавируса
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Девятая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек вакцинировалась от коронавируса. Об этом она сообщила в «Инстаграме», добавив, что прививку от COVID-19 сделали все члены её команды.
Публикация доступна в «инстаграме» Иги Свёнтек.
«Команда Свёнтек вакцинирована. Я ценю эту возможность, потому что она даёт мне чувство безопасности и душевного спокойствия во всех путешествиях и жизни в туре. Возвращаемся к работе и отсчитываем дни, когда вы, фанаты, сможете наблюдать за нами вживую», — написала Свёнтек в описании к посту.
19-летняя Свёнтек — победительница Открытого чемпионата Франции 2020 года. В 2021 году Ига завоевала два титула WTA — на турнирах в Аделаиде (WTA-500) и Риме (WTA-1000).
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