Ана Конюх назвала причину снятия с финала турнира в Белграде

Хорватская теннисистка Ана Конюх рассказала, по какой причине снялась с финального матча на турнире категории WTA-250 в Белграде (Сербия).

Напомним, в решающем поединке Конюх сражалась с испанской теннисисткой Паулой Бадосой. Испанка взяла первый сет со счётом 6:2 и выиграла 2 гейма во втором, после чего Конюх решила покинуть корт.

«Вчера в матче я потянула мышцу бедра. Я старалась всё делать правильно, но утренний матч не очень-то помог. Была тяжелейшая борьба.

Я давно не была в финалах, и это много значит после всего, через что я прошла. Здорово видеть, что я снова могу играть на таком уровне», — приводит слова Конюх сайт WTA.

Напомним, в 2017 году Конюх получила серьёзную травму локтя и перенесла четыре операции. В общей сложности она не играла 19 месяцев.