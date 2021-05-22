Ана Конюх назвала причину снятия с финала турнира в Белграде

Хорватская теннисистка Ана Конюх рассказала, по какой причине снялась с финального матча на турнире категории WTA-250 в Белграде (Сербия).
Напомним, в решающем поединке Конюх сражалась с испанской теннисисткой Паулой Бадосой. Испанка взяла первый сет со счётом 6:2 и выиграла 2 гейма во втором, после чего Конюх решила покинуть корт.
«Вчера в матче я потянула мышцу бедра. Я старалась всё делать правильно, но утренний матч не очень-то помог. Была тяжелейшая борьба.
Я давно не была в финалах, и это много значит после всего, через что я прошла. Здорово видеть, что я снова могу играть на таком уровне», — приводит слова Конюх сайт WTA.
Напомним, в 2017 году Конюх получила серьёзную травму локтя и перенесла четыре операции. В общей сложности она не играла 19 месяцев.
- 23 мая 2021
-
00:52
-
00:34
- 22 мая 2021
-
23:57
-
23:42
-
23:15
-
22:28
-
22:01
-
20:21
-
19:59
-
19:28
-
19:07
-
19:01
-
18:18
-
17:58
-
17:17
-
16:58
-
16:35
-
16:11
-
15:22
-
15:15
-
14:40
-
14:32
-
13:22
-
12:25
-
12:07
-
11:27
-
10:26
-
09:33
-
00:15
- 21 мая 2021
-
23:54
-
22:32
-
22:03
-
20:04
-
19:13
-
18:34