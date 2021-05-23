Муратоглу — о Федерере, попавшем мячом между ног Монфиса: даже лучшие терпят неудачу

Патрик Муратоглу, тренер американки Серены Уильямс, прокомментировал видео, на котором 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер принял участие в забавном челлендже от француза Гаэля Монфиса и украинки Элины Свитолиной.



«Порой даже лучшие терпят неудачу», — написал Муратоглу на своей официальной странице в «Инстаграме».



Задача Федерера заключалась в том, чтобы не угодить мячом в находящегося у стенки Монфиса. Однако уже с третьего удара Роджер направил мяч прямо между ног Монфиса, который даже скрутился от боли.



Напомним, на Australian Open 2020 года Федерер дошёл до полуфинала, уступив сербу Новаку Джоковичу. Вскоре после завершения турнира Роджер перенёс плановую операцию на колене, а через некоторое время ему сделали вторую. После этого 39-летнему спортсмену потребовалась длительная реабилитация. В матче второго круга турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария) швейцарец проиграл 75-й ракетке мира испанцу Пабло Андухару. Федерер до этой встречи имел серию в 11 побед подряд в Женеве и серию из 32 выигранных матчей в Швейцарии с 2014 года. Также этот поединок стал для швейцарца первым на грунте за 712 дней.

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