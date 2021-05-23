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Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира в Страсбурге

Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира в Страсбурге
Яна Метлёва
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Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Страсбурге (Франция).

В стартовом матче россиянка в двух сетах обыграла представительницу США Лорен Дэвис со счётом 6:1, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут.

Александрова 6 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. На счету Дэвис — 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

В следующем раунде Александрову ждёт встреча с француженкой Кларой Бюрель.

Действующей победительницей турнира в Страсбурге является пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина. В 2020 году в финале соревнований Свитолина в трёх сетах переиграла казахстанку Елену Рыбакину со счётом 6:4, 1:6, 6:2.

Страсбург. 1-й круг
23 мая 2021, воскресенье. 16:45 МСК
Лорен Дэвис
США
Лорен Дэвис
Л. Дэвис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		5  
6 		7  
         
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
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