На турнире в Парме все матчи понедельника перенесены из-за дождя

На турнире категории ATP 250 в Парме (Италия) 24 мая отменили все матчи в мужском одиночном разряде. Все матчи первого круга, которые должны были играться в понедельник, перенесены на вторник. Причиной оказался дождь.
Грунтовый турнир в Парме проходит с 23 по 29 мая. Призовой фонд насчитывает € 541 800, за который поборются 28 участников.
Во второй круг уже вышли итальянец Лоренцо Сонего, Ян-Леннард Штруфф из Германии, Флавио Коболли (Италия), американец Томми Пол, испанец Альберт Рамос-Виньолас и представитель Франции Бенуа Пэр.
В первом круге в понедельник должны были сыграть такие матчи, как Ришар Гаске (Франция) – Даниэль Альтмайер (Германия), Андреас Сеппи (Италия) – Себастьян Корда (США), Сэм Куэрри (США) – Йосихито Нисиока (Япония), Стив Джонсон (США) – Иржи Веселы (Чехия), Аляж Бедене (Словения) – Сальваторе Карузо (Италия), Марко Чеккинато (Италия) – Рауль Бранкаччо (Италия), Жиль Симон (Франция) – Педро Мартинес-Портеро (Испания).
- 24 мая 2021
-
19:25
-
18:39
-
17:59
-
17:02
-
16:40
-
16:11
-
16:02
-
15:25
-
14:54
-
14:15
-
13:15
-
12:56
-
12:23
-
12:13
-
11:09
-
10:18
-
10:05
-
09:50
-
09:20
-
09:10
-
08:49
-
00:51
-
00:37
- 23 мая 2021
-
22:18
-
21:10
-
20:43
-
19:14
-
18:42
-
18:18
-
16:28
-
14:52
-
14:30
-
13:37
-
13:08
-
11:55