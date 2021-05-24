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На турнире в Парме все матчи понедельника перенесены из-за дождя

На турнире в Парме все матчи понедельника перенесены из-за дождя
Лидия Шейко
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На турнире категории ATP 250 в Парме (Италия) 24 мая отменили все матчи в мужском одиночном разряде. Все матчи первого круга, которые должны были играться в понедельник, перенесены на вторник. Причиной оказался дождь.

Грунтовый турнир в Парме проходит с 23 по 29 мая. Призовой фонд насчитывает € 541 800, за который поборются 28 участников.

Во второй круг уже вышли итальянец Лоренцо Сонего, Ян-Леннард Штруфф из Германии, Флавио Коболли (Италия), американец Томми Пол, испанец Альберт Рамос-Виньолас и представитель Франции Бенуа Пэр.

В первом круге в понедельник должны были сыграть такие матчи, как Ришар Гаске (Франция) – Даниэль Альтмайер (Германия), Андреас Сеппи (Италия) – Себастьян Корда (США), Сэм Куэрри (США) – Йосихито Нисиока (Япония), Стив Джонсон (США) – Иржи Веселы (Чехия), Аляж Бедене (Словения) – Сальваторе Карузо (Италия), Марко Чеккинато (Италия) – Рауль Бранкаччо (Италия), Жиль Симон (Франция) – Педро Мартинес-Портеро (Испания).

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