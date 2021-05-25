Ферреро — о 18-летнем Алкарасе: он не должен думать, что может стать следующим Надалем

Экс первая ракетка мира испанец Хуан-Карлос Ферреро высказался о сравнении его 18-летнего подопечного Карлоса Алкараса Гарфии с 20-кратным победителем турниров «Большого шлема» Рафаэлем Надалем.

Ранее юный испанец дебютировал в топ-100 мирового рейтинга. Сегодня, 25 мая, Алкарас сыграет в первом раунде квалификации «Ролан Гаррос» с представителем Словакии Лукашем Лацко.

«Я привык, что люди любят сравнения. Это нормально, что люди ждут человека, который придёт на место Надаля и остальных испанских теннисистов.

Но нельзя сравнивать то, кем может стать Карлос, с тем, кто такой Надаль. Это не пойдёт на пользу Карлосу. Он должен найти свой путь, а не думать, что может стать следующим Надалем, поскольку сравнение с лучшими в истории – тяжкое бремя», — приводит слова Ферреро AS.