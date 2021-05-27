Ришар Гаске — о штрафах ATP: в Туре пытаются создать слишком стерильную обстановку

Французский теннисист Ришар Гаске поделился мнением по поводу штрафной политики ATP в отношении поведения игроков.

«Мне кажется, руководство АТР хочет собрать фальшивых людей. Им нужны роботы, те, кто выдаёт себя за других, а не личности. Они делают из каждого теннисиста того, кем он на самом деле не является. Все игроки идеальные, никто не тусуется, все читают книги, но это же неправда. Игроки должны иметь право на самовыражение. Часто говорят, что в 1980-х теннисисты всё время ломали ракетки, а что сейчас? Сейчас штраф можно получить за что угодно. В Туре пытаются создать слишком стерильную обстановку, мне это вообще не нравится, это ужасно», — приводит слова Гаске L'Equipe.

Ришар Гаске — экс-седьмая ракетка мира, полуфиналист трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, победитель одного турнира «Большого шлема» в миксте, бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года в парном разряде.