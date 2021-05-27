Веснина сообщила о приезде на «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Елена Веснина рассказала о том, что добралась до Парижа, где скоро начнётся «Ролан Гаррос».
«Привет, Париж. Я скучала. Добрались без приключений в этот раз. Сдали тесты и теперь ждём результатов в отеле, выходить на улицу пока нельзя», — написала Веснина в своём «инстаграме».
Пост доступен в инстаграм-аккаунте Елены Весниной.
Ранее сообщалось о том, что у Весниной возникли проблемы с вылетом в Париж.
Напомним, Открытый чемпионат Франции по теннису в женском разряде пройдёт с 30 мая по 12 июня. Веснина стартует с первого круга в качестве участницы со «специальным рейтингом». Соперница российской теннисистки определится после окончания квалификационного этапа. Это первый «Ролан Гаррос» для Весниной с 2018 года, теннисистка находилась в декретном отпуске.
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