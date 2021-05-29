Кафельников: не думаю, что Медведев далеко пройдёт на «Ролан Гаррос»

Вице-президент Федерации тенниса России, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников оценил перспективы российских теннисистов на предстоящем Открытом чемпионате Франции.



«Честно говоря, я бы не рассчитывал на то, что Медведев далеко пройдёт, у него, в принципе, не очень простой жребий. Что касается других, то они могут пройти далеко, в том числе Рублев и Карацев. Всё зависит от того, какую подготовку они сделали за последние 10 дней. Оптимизм, безусловно, присутствует, кто-то до второй недели турнира пройдёт, а это самое главное», — приводит слова Кафельникова ТАСС.



Открытый чемпионат Франции пройдёт с 30 мая по 13 июня 2021 года. Действующим победителем является Надаль, в финале 2020 года обыгравший серба Новака Джоковича со счётом в трех сетах 6:0, 6:2, 7:5. На трибунах стадиона «Ролан Гаррос», расположенного рядом с Булонским лесом, смогут присутствовать зрители. Арены могут быть заполнены не более чем на 35% от возможной вместимости, при этом за день на стадион разрешено прийти не более чем 5000 болельщикам.