Крис Эверт рассказала, в чём видит причину не слишком удачной игры Наоми Осаки на грунте

Американская теннисистка Крис Эверт, выигрывавшая «Ролан Гаррос» семь раз, прокомментировала игру японки Наоми Осаки на грунте, которая впервые училась играть в теннис на харде на кортах США.

«Одна из причин, по которой я добилась успеха на грунте, заключается в том, что я выросла на нём. И это действительно помогает. Многое из этого связано с движением, многое связано с опережением, изменением направлений и скольжением. Это становится более инстинктивным и более естественным, чем больше вы играете на грунте.

Наоми может потребоваться ещё несколько лет. Думаю, она и её команда знают, что движение, вероятно, самая важная вещь. И изменение направления, скольжение, предвидение. И опять же я думаю, что, когда вы не воспитывались, не выросли на грунтовой поверхности, вам нужно очень много работать, чтобы достичь успеха», — приводит слова Эверт официальный сайт «Ролан Гаррос».

Пока Осаке не удавалось пройти на «Ролан Гаррос» дальше третьего круга.