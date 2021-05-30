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Крис Эверт рассказала, в чём видит причину не слишком удачной игры Наоми Осаки на грунте

Крис Эверт рассказала, в чём видит причину не слишком удачной игры Наоми Осаки на грунте
Лидия Шейко
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Американская теннисистка Крис Эверт, выигрывавшая «Ролан Гаррос» семь раз, прокомментировала игру японки Наоми Осаки на грунте, которая впервые училась играть в теннис на харде на кортах США.

«Одна из причин, по которой я добилась успеха на грунте, заключается в том, что я выросла на нём. И это действительно помогает. Многое из этого связано с движением, многое связано с опережением, изменением направлений и скольжением. Это становится более инстинктивным и более естественным, чем больше вы играете на грунте.

Наоми может потребоваться ещё несколько лет. Думаю, она и её команда знают, что движение, вероятно, самая важная вещь. И изменение направления, скольжение, предвидение. И опять же я думаю, что, когда вы не воспитывались, не выросли на грунтовой поверхности, вам нужно очень много работать, чтобы достичь успеха», — приводит слова Эверт официальный сайт «Ролан Гаррос».

Пока Осаке не удавалось пройти на «Ролан Гаррос» дальше третьего круга.

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