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Украинка Калинина обыграла 27-ю ракетку мира Кербер и вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Украинка Калинина обыграла 27-ю ракетку мира Кербер и вышла во второй круг «Ролан Гаррос»
Виталий Весёлый
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Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла во второй круг «Ролан Гаррос». В стартовом матче соревнований она обыграла немку Анжелику Кербер. Встреча продолжалась два сета и завершилась со счётом 6:2, 6:4.

Длительность поединка составила 1 час и 28 минут. Калинина, занимающая 139-е место в рейтинге WTA, 2 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. Кербер, являющаяся 27-й ракеткой мира, не выполнила ни одного эйса, 4 раза ошиблась на подаче и использовала 3 шанса из 8 взять подачу соперницы.

За выход в следующий раунд Ангелина поборется с победительницей матча Даниэль Коллинз (США) — Сиюй Ван (Китай).

Открытый чемпионат Франции пройдёт с 30 мая по 13 июня. Его действующей чемпионкой является полячка Ига Свёнтек. В финале она обыграла американку Софью Кенин — 6:4, 6:1.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
30 мая 2021, воскресенье. 12:15 МСК
Ангелина Калинина
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		4  
         
Анжелика Кербер
Германия
Анжелика Кербер
А. Кербер
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