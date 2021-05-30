Украинка Калинина обыграла 27-ю ракетку мира Кербер и вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла во второй круг «Ролан Гаррос». В стартовом матче соревнований она обыграла немку Анжелику Кербер. Встреча продолжалась два сета и завершилась со счётом 6:2, 6:4.

Длительность поединка составила 1 час и 28 минут. Калинина, занимающая 139-е место в рейтинге WTA, 2 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. Кербер, являющаяся 27-й ракеткой мира, не выполнила ни одного эйса, 4 раза ошиблась на подаче и использовала 3 шанса из 8 взять подачу соперницы.



За выход в следующий раунд Ангелина поборется с победительницей матча Даниэль Коллинз (США) — Сиюй Ван (Китай).



Открытый чемпионат Франции пройдёт с 30 мая по 13 июня. Его действующей чемпионкой является полячка Ига Свёнтек. В финале она обыграла американку Софью Кенин — 6:4, 6:1.