Японская теннисистка Наоми Осака с победы стартовала на «Ролан Гаррос» (Париж, Франция). В матче первого круга она обыграла представительницу Румынии Патрисию-Марию Циг.
Для победы Осаке потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:4) в пользу японки. Продолжительность противостояния составила 1 час 48 минут.
Осака выполнила один эйс, совершила три двойные ошибки и реализовала 2 из 10 брейк-пойнтов. Её соперница Циг четыре раза подала навылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала 1 из 2 брейк-пойнтов.
Во втором круге Осака сыграет с румынкой Аной Богдан.
«Ролан Гаррос» пройдёт с 30 мая по 12 июня. Предыдущей победительницей турнира является Ига Свёнтек из Польши. В финале она обыграла американку Софью Кенин в двух сетах со счётом 6:4, 6:1.
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