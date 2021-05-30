Японская теннисистка Наоми Осака с победы стартовала на «Ролан Гаррос» (Париж, Франция). В матче первого круга она обыграла представительницу Румынии Патрисию-Марию Циг.



Для победы Осаке потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:4) в пользу японки. Продолжительность противостояния составила 1 час 48 минут.



Осака выполнила один эйс, совершила три двойные ошибки и реализовала 2 из 10 брейк-пойнтов. Её соперница Циг четыре раза подала навылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала 1 из 2 брейк-пойнтов.

Во втором круге Осака сыграет с румынкой Аной Богдан.

«Ролан Гаррос» пройдёт с 30 мая по 12 июня. Предыдущей победительницей турнира является Ига Свёнтек из Польши. В финале она обыграла американку Софью Кенин в двух сетах со счётом 6:4, 6:1.