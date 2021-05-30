Осака, решившая бойкотировать общение с журналистами на «Ролан Гаррос», дала интервью

Вторая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака после победы над румынкой Патрисией-Марией Циг и выхода во второй круг «Ролан Гаррос» дала послематчевое интервью Фабрису Санторо на корте. Ранее перед турниром японка заявляла, что в Париже не будет общаться с журналистами, даже несмотря на угрозу штрафа.

«Я бы сказала, что работа в процессе. Надеюсь, чем больше я буду играть, тем будет лучше», — прокомментировала состояние своей нынешней игры на грунте Осака.

Во втором круге Осака сыграет с румынкой Аной Богдан, обыгравшей итальянку Элизабетту Коччаретто со счётом 6:1, 6:3.

«Ролан Гаррос» пройдёт с 30 мая по 12 июня. Предыдущей победительницей турнира является Ига Свёнтек из Польши. В финале она обыграла американку Софью Кенин в двух сетах со счётом 6:4, 6:1.