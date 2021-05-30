Виландер — Осаке, отказавшейся общаться с журналистами: или поменяй решение, или не играй

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер поделился мнением о заявлении японской теннисистки Наоми Осаки, решившей не участвовать в пресс-конференциях во время «Ролан Гаррос». Отметим однако, что сегодня, 30 мая, теннисистка всё же дала небольшое послематчевое интервью по окончании победного поединка с румынкой Патрисией-Марией Циг.
«Ей следовало играть в 80-х. Потому что, когда выступал я, у нас и не было никаких пресс-конференций перед турнирами. Просто не нужно тогда и участвовать в соревнованиях. Почему к ней следует относиться иначе, чем к другим игрокам? Это несправедливо по отношению ко всем остальным.
Она определённо должна поменять свою позицию. У неё есть спонсоры, она самая высокооплачиваемая спортсменка в мире. Она очень большая спортсменка для Японии, возможно, самая великая, которую когда-либо видела эта страна. И вот ни один японец не сможет услышать её речь. Это плохой шаг с её стороны, и мне нравится, как на это отреагировали все остальные теннисисты», — приводит слова Виландера Eurosport.
- 30 мая 2021
-
16:39
-
16:24
-
16:18
-
16:04
-
15:49
-
15:41
-
14:53
-
14:39
-
14:29
-
14:29
-
14:08
-
13:49
-
13:43
-
13:04
-
12:36
-
12:16
-
11:32
-
11:23
-
10:57
-
10:45
-
10:15
-
10:06
-
09:44
-
09:38
-
00:41
-
00:00
- 29 мая 2021
-
23:24
-
22:43
-
21:59
-
20:42
-
20:13
-
19:16
-
18:28
-
18:09
-
17:53