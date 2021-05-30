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Виландер — Осаке, отказавшейся общаться с журналистами: или поменяй решение, или не играй

Виландер — Осаке, отказавшейся общаться с журналистами: или поменяй решение, или не играй
Виталий Весёлый
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Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер поделился мнением о заявлении японской теннисистки Наоми Осаки, решившей не участвовать в пресс-конференциях во время «Ролан Гаррос». Отметим однако, что сегодня, 30 мая, теннисистка всё же дала небольшое послематчевое интервью по окончании победного поединка с румынкой Патрисией-Марией Циг.

«Ей следовало играть в 80-х. Потому что, когда выступал я, у нас и не было никаких пресс-конференций перед турнирами. Просто не нужно тогда и участвовать в соревнованиях. Почему к ней следует относиться иначе, чем к другим игрокам? Это несправедливо по отношению ко всем остальным.

Она определённо должна поменять свою позицию. У неё есть спонсоры, она самая высокооплачиваемая спортсменка в мире. Она очень большая спортсменка для Японии, возможно, самая великая, которую когда-либо видела эта страна. И вот ни один японец не сможет услышать её речь. Это плохой шаг с её стороны, и мне нравится, как на это отреагировали все остальные теннисисты», — приводит слова Виландера Eurosport.

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