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Виландер — о шансах Иги Свёнтек на защиту титула на «РГ»: у неё достаточно уверенности

Виландер — о шансах Иги Свёнтек на защиту титула на «РГ»: у неё достаточно уверенности
Лидия Шейко
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Бывший шведский теннисист, а ныне комментатор и эксперт Матс Виландер оценил шансы действующей чемпионки «Ролан Гаррос» польской теннисистки Иги Свёнтек на повторение успеха в этом году.

«Когда она играет хорошо, она непобедима. Каждый удар хорош, она играет агрессивно, не боится выйти вперёд. Она хорошо подаёт, у неё хорошая вторая подача. У неё просто такое отношение: „Я собираюсь стать великим игроком, я полностью мотивирована в своей жизни и на корте. Я рискую, и иногда это не работает, но у меня есть хорошая игра, чтобы выиграть эти турниры“.

Думаю, у неё достаточно уверенности, она выиграла турнир в Риме. Когда женщины подают так же хорошо, как сейчас, вы можете упасть духом на 6:3, 2:0 и сломаться за 45 минут, даже если вы ни разу не ошиблись. Такого не случалось ни со Штеффи Граф, ни с Крис Эверт, им никогда не приходилось беспокоиться о подобных вещах», — приводит слова Виландера Tennis Head.

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