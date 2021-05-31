Елена Веснина – о бойкоте Наоми Осаки: она отстаивает свою идею – это тоже нужно уважать

Российская теннисистка Елена Веснина высказалась о заявлении организаторов турниров «Большого шлема» по поводу бойкота японки Наоми Осаки. Представители «Шлемов» считают неприемлемым отказ Осаки общаться с прессой во время соревнований и допускают возможность дисквалификации японки.

«Думаю, Наоми много делает для тенниса и, в частности, игроков, она думает об их психическом здоровье. Это, безусловно, важно. Она ещё молода, конечно, она многое хочет изменить. Молодёжь всегда смелее, прямолинейнее, знаете, революция, поехали!

Конечно, я считаю, что работа журналистов очень важна для нас. Вы помогаете делать наш спорт лучше, помогаете людям ближе узнавать игроков, рассказываете о теннисе, о турнирах «Большого шлема». Да, после тяжёлых матчей, например, если упустишь матчбол или что-то такое, сложно подходить к прессе и делиться своими эмоциями от игры. Иногда вообще хочется расплакаться прямо на месте. Но это часть нашей работы, мы должны её принимать.

Я не считаю, что дисквалифицировать Наоми было бы правильно, потому что она хотела сделать что-то во благо. Она отстаивает свою идею. Это тоже нужно уважать», — приводит слова Весниной журналист Дэвид Кейн в своём «твиттере».