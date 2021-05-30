«Перемены доставляют людям дискомфорт». Осака – о реакции общественности на её поведение
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Вторая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака отреагировала на недовольство организаторов турниров «Большого шлема» в связи с её решением отказаться от общения с журналистами во время «Ролан Гаррос».
Осака оставила в своём «твиттере» непрямое послание.
«Гнев появляется из-за недостатка понимания. Перемены доставляют людям дискомфорт», — написала Осака.
23-летняя Осака объявила о своём решении перед стартом Открытого чемпионата Франции. После чего представители турнира подвергли его критике, указывая Наоми на то, что общение с прессой является её прямой обязанностью. Японка сдержала обещание и после победы в первом круге не явилась на послематчевую пресс-конференцию, за что была оштрафована на $ 15 тыс.
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