«Перемены доставляют людям дискомфорт». Осака – о реакции общественности на её поведение

Вторая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака отреагировала на недовольство организаторов турниров «Большого шлема» в связи с её решением отказаться от общения с журналистами во время «Ролан Гаррос».

Осака оставила в своём «твиттере» непрямое послание.

«Гнев появляется из-за недостатка понимания. Перемены доставляют людям дискомфорт», — написала Осака.

23-летняя Осака объявила о своём решении перед стартом Открытого чемпионата Франции. После чего представители турнира подвергли его критике, указывая Наоми на то, что общение с прессой является её прямой обязанностью. Японка сдержала обещание и после победы в первом круге не явилась на послематчевую пресс-конференцию, за что была оштрафована на $ 15 тыс.

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