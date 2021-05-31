Пресс-служба «Ролан Гаррос» экстренно удалила публикацию в «Твиттере», где отметила игроков, которые принимают участие в послематчевых пресс-конференциях, после волны критики со стороны пользователей.
Пресс-служба «Ролан Гаррос» удалила твит об общении игроков со СМИ после скандала с Осакой
«Они понимают предписания», — написали в официальном «твиттере» Открытого чемпионата Франции под фото с Рафаэлем Надалем, Ариной Соболенко, Кеем Нисикори и Кори Гауфф.
Твит вызвал критику со стороны пользователей, так как выставил вторую ракетку мира японку Наоми Осаку, отказавшуюся от общения со СМИ, в худшем по сравнению с другими свете.
Напомним, 23-летняя Осака объявила о своём решении перед стартом Открытого чемпионата Франции. После чего представители турнира подвергли его критике, указывая Наоми на то, что общение с прессой является её прямой обязанностью. Японка сдержала обещание и после победы в первом круге не явилась на послематчевую пресс-конференцию, за что была оштрафована на $ 15 тыс.
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