Пресс-служба «Ролан Гаррос» удалила твит об общении игроков со СМИ после скандала с Осакой

Пресс-служба «Ролан Гаррос» экстренно удалила публикацию в «Твиттере», где отметила игроков, которые принимают участие в послематчевых пресс-конференциях, после волны критики со стороны пользователей.

Пресс-служба «Ролан Гаррос» удалила твит об общении игроков со СМИ после скандала с Осакой

«Они понимают предписания», — написали в официальном «твиттере» Открытого чемпионата Франции под фото с Рафаэлем Надалем, Ариной Соболенко, Кеем Нисикори и Кори Гауфф.

Твит вызвал критику со стороны пользователей, так как выставил вторую ракетку мира японку Наоми Осаку, отказавшуюся от общения со СМИ, в худшем по сравнению с другими свете.

Напомним, 23-летняя Осака объявила о своём решении перед стартом Открытого чемпионата Франции. После чего представители турнира подвергли его критике, указывая Наоми на то, что общение с прессой является её прямой обязанностью. Японка сдержала обещание и после победы в первом круге не явилась на послематчевую пресс-конференцию, за что была оштрафована на $ 15 тыс.