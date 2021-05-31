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Медведев обыграл Бублика и вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции

Медведев обыграл Бублика и вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции
Яна Метлёва
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Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции.

В стартовом матче на «Ролан Гаррос» Медведев в трёх сетах обыграл представителя Казахстана Александра Бублика со счётом 6:3, 6:3, 7:5.

Встреча продлилась 1 час 55 минут. Медведев 7 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 5. На счету Бублика — 8 эйсов, 7 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.

В следующем круге турнира россиянину предстоит сразиться с победителем матча Томми Пол (США) — Кристофер О'Конелл (Австралия).

Действующим победителем Открытого чемпионата Франции является испанец Рафаэль Надаль, в финале 2020 года обыгравший сербского теннисиста Новака Джоковича со счётом в трёх сетах 6:0, 6:2, 7:5.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
31 мая 2021, понедельник. 15:05 МСК
Александр Бублик
37
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		3 5    
6 		6 7    
             
Даниил Медведев
2
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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