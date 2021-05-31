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Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Даниила Медведева в стартовом матче «Ролан Гаррос»

Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Даниила Медведева в стартовом матче «Ролан Гаррос»
Павел Левкович
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Даниила Медведева в первом круге «Ролан Гаррос». Медведев в трёх сетах обыграл представителя Казахстана Александра Бублика со счётом 6:3, 6:3, 7:5.

«Главное, что Медведев сейчас хорош психологически. На тренировках он был доволен, что мячи быстрые и жёсткий корт, это его успокоило. Нельзя сказать, что Даниил играл идеально, но Бублик не самый простой соперник, рвёт игру и из-за этого теряется ритм. Неудачно сложился первый сет, хоть и закончился победой со счётом 6:3.

Нельзя сказать, что у Медведева лучшие кондиции, они скорее идут по восходящей. Дане не нравится играть на грунте, но тут покрытие лучше, чем в Риме и Мадриде. Медведеву нужно пройти ещё один круг, чтобы полностью ощутить грунт», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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