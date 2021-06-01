Уильямс – о ситуации с Осакой: я сочувствую Наоми и хотела бы её просто обнять

39-летняя американка Серена Уильямс прокомментировала ситуацию со снятием с турнира «Ролан Гаррос» (Париж, Франция) японской теннисистки Наоми Осаки из-за бойкотирования общения с прессой.
«Было ли мне сложно привыкнуть к своей роли после больших побед? Да, очень часто пресс-конференции проходили для меня с чувством тревоги и обеспокоенности. Мне трудно давались такие моменты, но они сделали меня сильнее.
Единственное, что я чувствую по отношению к ситуации с Осакой – это чувство сожаления к Наоми. Я сочувствую ей и хотела бы её просто обнять. Как я уже отметила ранее, я проходила подобные ситуации. Все мы разные. Не все одинаковы. Я толстая, другие люди худые. Все разные, и все по-разному относятся к делу. Вы просто должны позволить ей справиться с этим так, как она хочет, наилучшим образом по её мнению, и это единственное, что я могу сказать. Думаю, она старается изо всех сил», — приводит слова Серены Уильямс с пресс-конференции журналист Бен Ротенберг в «Твиттере».
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