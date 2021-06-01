«Так горжусь тобой». Винус Уильямс отреагировала на снятие Наоми Осаки с «Ролан Гаррос»

Бывшая первая ракетка мира американка Винус Уильямс отреагировала на решение второй ракетки мира японки Наоми Осаки сняться с Открытого чемпионата Франции.

«Так горжусь тобой, береги себя, скоро ты вернёшься с победой», — написала Уильямс в «Инстаграме» под постом Осаки, где она объявила о своём решении.

Напомним, 23-летняя Осака перед началом «Ролан Гаррос» объявила, что не станет общаться с прессой во время турнира, чтобы сохранить психическое здоровье. После чего представители турнира подвергли её решение критике, указывая Наоми на то, что общение с прессой является её прямой обязанностью. Японка сдержала обещание и после победы в первом круге не явилась на послематчевую пресс-конференцию, за что была оштрафована на $ 15 тыс. Турниры «Большого шлема» заявили, что в случае продолжения бойкота возможна дисквалификация теннисистки.