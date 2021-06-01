Канадская фигуристка — о скандале с Осакой: Наоми поднимает планку, опять

Канадская фигуристка Кейтлин Уивер прокомментировала решение японской теннисистки Наоми Осаки сняться с Открытого чемпионата Франции.

Перед стартом турнира бывшая первая ракетка мира заявила, что не будет давать интервью по ходу соревнований, чтобы обратить внимание на проблему «игнорирования ментального здоровья спортсменов». Организаторы подвергли её решение критике, указав на то, что общение со СМИ является прямой обязанностью Наоми. Японка сдержала обещание и после победы в первом круге не явилась на послематчевую пресс-конференцию, за что была оштрафована на $ 15 тыс. Вчера, 31 мая, Осака объявила о снятии с турнира.

«У спортсменов должно быть право отправлять представителей от своего имени — вне зависимости от ситуации. Наоми Осака поднимает планку, опять», — написала Уивер в своём «твиттере».