«Грунтовая касаточка». Касаткина опубликовала пост после выхода во 2-й круг «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Дарья Касаткина опубликовала пост в своём «инстаграме» после выхода во второй круг Открытого чемпионата Франции. На старте соревнований она обыграла представительницу Японии Мисаки Дои со счётом 6:3, 5:7, 6:3.

«Грунтовая касаточка. Готовлюсь ко второму кругу», — написала Касаткина.

Пост доступен в «инстаграме» Дарьи Касаткиной

На пост Дарьи отреагировали эстонка Анетт Контавейт и австралийка Дарья Гаврилова. Контавейт написала: «Davai». Гаврилова добавила: «Дашуля!»

За выход в третий круг Касаткина поспорит со швейцаркой Белиндой Бенчич.



«Ролан Гаррос» пройдёт с 30 мая по 12 июня. Действующей победительницей турнира является Ига Свёнтек из Польши. В прошлогоднем финале она обыграла американку Софью Кенин со счётом 6:4, 6:1.