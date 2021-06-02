Александрова — о победе над В. Уильямс: матч получился непростой, были ненужные ошибки

Российская теннисистка Екатерина Александрова прокомментировала победу в матче первого круга "Ролан Гаррос". В стартовом матче соревнований она обыграла американку Винус Уильямс. Встреча продолжалась два сета и завершилась со счётом 6:3, 6:1.



«Сама атмосфера была хорошей. После долгого, можно сказать, перерыва играли со зрителями, то есть сама атмосфера на игре была как в былые времена. Матч получился непростой, было жарко, были ненужные ошибки, но в целом, как мне показалось, всё было хорошо. По сравнению со всеми турнирами, что мы играли до, такое чувство, что зрителей не 8 тысяч, а намного больше», — приводит слова Александровой Eurosport.

За выход в следующий раунд Екатерина поборется с Барборой Крейчиковой из Чехии, которая оказалась сильнее соотечественницы Кристины Плишковой.