Александрова — о победе над В. Уильямс: матч получился непростой, были ненужные ошибки

Российская теннисистка Екатерина Александрова прокомментировала победу в матче первого круга "Ролан Гаррос". В стартовом матче соревнований она обыграла американку Винус Уильямс. Встреча продолжалась два сета и завершилась со счётом 6:3, 6:1.
«Сама атмосфера была хорошей. После долгого, можно сказать, перерыва играли со зрителями, то есть сама атмосфера на игре была как в былые времена. Матч получился непростой, было жарко, были ненужные ошибки, но в целом, как мне показалось, всё было хорошо. По сравнению со всеми турнирами, что мы играли до, такое чувство, что зрителей не 8 тысяч, а намного больше», — приводит слова Александровой Eurosport.
За выход в следующий раунд Екатерина поборется с Барборой Крейчиковой из Чехии, которая оказалась сильнее соотечественницы Кристины Плишковой.
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