Бенуа Пэр объяснил свои слёзы после поражения в первом круге «Ролан Гаррос»

Французский теннисист Бенуа Пэр объяснил свою эмоциональную реакцию после поражения в матче первого круга «Ролан Гаррос» с норвежцем Каспером Руудом со счётом 7:5, 2:6, 1:6, 6:7 (4:7). По окончании поединка французские болельщики поддержали соотечественника и начали скандировать его имя. Пэр эмоционально отреагировал на это — заплакал в полотенце.
«В последние несколько месяцев меня много критиковали. Когда я вышел на корт, то не знал, как отреагирует публика. Я навсегда запомню этот „Ролан Гаррос“ за ту любовь, которую получил от всех. В итоге я заплакал, но это были слёзы не от боли.
Я плакал из-за всего, что случилось в последние месяцы. Моя семья знает, что сейчас я несчастлив. У них было непростое время. Я просто не мог сдержаться", — приводит слова Пэра Tennis World USA.
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