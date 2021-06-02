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Ришар Гаске: вне всяких сомнений, Надаль снова фаворит «Ролан Гаррос»

Ришар Гаске: вне всяких сомнений, Надаль снова фаворит «Ролан Гаррос»
Лидия Шейко
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Французский теннисист Ришар Гаске поделился ожиданиями от матча второго круга «Ролан Гаррос» с испанцем Рафаэлем Надалем, которому проиграл все 16 матчей.

«Это потрясающе. Он, пожалуй, величайший игрок всех времён, об этом говорили сотни раз, это даже утомляет. Я счастлив играть с ним. Я хочу сыграть в отличную игру, чтобы чувствовать, что я нахожусь на хорошем уровне. Три года назад здесь я не выдал хорошего матча. Я надеюсь на отличную игру, чтобы сделать себя счастливым. Огромное разочарование — проигрывать столько раз, это очень неприятно. „Ролан Гаррос“ — не самое очевидное место. Он единственный игрок, которого я никогда не обыгрывал. Я очень разочарован этой статистикой в моей карьере.

В Монако и Барселоне он играл чуть хуже. Но в Риме, в финале против Джоковича, это снова был тот Надаль, которого мы знаем, тот, кто поражает всё с огромной силой. Это снова было потрясающе, как раньше. Вне всяких сомнений, он здесь снова большой фаворит", — приводит слова Гаске L’Équipe.

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