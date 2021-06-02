Зверев и Сафиуллин получили предупреждения от судьи до начала матча на «Ролан Гаррос»
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Немец Александр Зверев и россиянин Роман Сафиуллин получили предупреждения от судьи ещё до начала их матча во втором круге Открытого чемпионата Франции. В момент, когда россиянин уже готовился выполнять первую подачу, арбитр объявил о наказании для обоих игроков за то, что те слишком долго готовились к началу поединка.
Зверев обратился к судье, не скрывая своего недовольства: «Это чушь. Я за четыре секунды был уже на задней линии. Я посмотрел на часы и уже был здесь за четыре секунды».
Александр выиграл два первых сета со счётом 7:6 (7:4), 6:3. Победитель этого матча за выход в четвёртый круг поспорит с одним из представителей Сербии — либо с Ласло Джере, либо с Миомиром Кецмановичем. Турнир завершится 13 июня.
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