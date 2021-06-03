Роджер Федерер повторил рекорд Джимми Коннорса

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Роджер Федерер повторил рекорд знаменитого американца Джимми Коннорса, сообщает Tennis World USA. В первом круге Открытого чемпионата Франции бывшая первая ракетка мира обыграл представителя Узбекистана Дениса Истомина со счётом 6:2, 6:4, 6:3. Таким образом, между первой и пока последней победой Роджера в матче турнира «Большого шлема» прошёл 21 год. Ранее аналогичного результата добился Коннорс.

Группа лидеров по этому показателю выглядит так:

21 год между первой и последней победой в матче турнира «Большого шлема» — Роджер Федерер (2000 — 2021), Джимми Коннорс (1971 — 1992).

19 — Андре Агасси (1987 — 2006), Фабрис Санторо (1990 — 2009), Фелисьяно Лопес (2002 — 2021).

Во втором круге «Ролан Гаррос» Федерер сыграет с хорватом Марином Чиличем.