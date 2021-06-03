Серена Уильямс — об отношениях со СМИ: Винус сказала об этом лучше всего

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс ответила на вопрос о трудностях в общении с журналистами.

«Думаю, пресс-конференции имеют определённое значение, но иногда давать их очень тяжело. У меня тоже случались конфликты с журналистами, так что… Винус сказала об этом лучше всего», — приводит слова Уильямс-младшей Metro.

Ранее Винус так высказалась об отношениях со СМИ: «Я знаю, что каждый, кто задаёт мне вопросы, не может играть так же хорошо, как делаю это я. И никогда не сможет. Поэтому неважно, что вы говорите или что пишете, — вы никогда не повторите мои успехи. Вот как я с этим справляюсь. Но у каждого свой подход».

В третьем круге «Ролан Гаррос» Серена сыграет с соотечественницей Даниэль Коллинз.