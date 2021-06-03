Тарпищев объяснил, почему Рублёв, Хачанов, Карацев вылетели с «Ролан Гаррос» до 3-го круга

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение россиян в первых раундах «Ролан Гаррос». В первом круге Андрей Рублёв (7) проиграл немцу Ян-Леннарду Штруффу. Во втором раунде Роман Сафиуллин уступил Александру Звереву из Германии, Карен Хачанов (23) — японцу Кею Нисикори, а Аслан Карацев (24) — немцу Филиппу Кольшрайберу.



«Карацев должен был побеждать Кольшрайбера при более тактически грамотной игре. Аслан очень неудачно принимал, да и в ключевых моментах ошибался. Очевидно, что у нашего теннисиста был психологический стресс — желание победить сработало не в лучшую сторону. Обычно такие вещи проходят после нескольких победных матчах. Как правило, к третьей игре нервная система ложится так, как надо.



С Рублёвым аналогичная ситуация: внутри сидела обязаловка выиграть. Стоит отметить, что Карацеву и Рублёву немного не повезло: у обоих во втором сете были сетболы, но реализовать их, к сожалению, не удалось. С 0-2 отыгрываться очень тяжело. Денёк-другой и они подошли бы в оптимальной форме.



Сафиуллин свою игру по силе проиграл, Хачанов же в четвёртом сете должен был побеждать. В отличие от Карацева и Рублёва, Карен идёт по восходящей в силу того, что отсидел три с половиной месяца в Москве из-за пандемии — сказался фактор нетренированности. С Нисикори российский теннисист физически выглядел лучше, чем в предыдущих встречах. Но чётвертый сет — тоже психологический момент. У Хачанова было больше шансов выиграть его, чем проиграть. Результат вы знаете», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.