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18-летний Алкарас в трёх сетах победил Басилашвили и вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

18-летний Алкарас в трёх сетах победил Басилашвили и вышел в третий круг «Ролан Гаррос»
Виталий Весёлый
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Испанский теннисист Карлос Алкарас Гарфия вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции. В матче второго круга соревнований он одолел Николоза Басилашвили из Грузии. Для победы испанцу потребовалось три сета. Счёт матча — 6:4, 6:2, 6:4.

Продолжительность поединка составила 1 час 55 минут. Алкарас 10 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12. Его соперник, занимающий 31-е место в рейтинге ATP, не выполнил ни одного эйса, 4 раза ошибся на подаче и использовал 2 шанса из 6 взять подачу испанца.

В третьем круге «Ролан Гаррос» 18-летнему Карлосу будет противостоять Ян-Леннард Штруфф из Германии, оказавшийся сильнее аргентинца Факундо Багниса.

Открытый чемпионат Франции проходит с 30 мая по 13 июня. Его действующим чемпионом является испанец Рафаэль Надаль, в 2020 году он в трёх сетах обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
03 июня 2021, четверг. 19:15 МСК
Николоз Басилашвили
31
Грузия
Николоз Басилашвили
Н. Басилашвили
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		2 4    
6 		6 6    
             
Карлос Алкарас Гарфия
97
Испания
Карлос Алкарас Гарфия
К. Алкарас Гарфия
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