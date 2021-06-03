18-летний Алкарас в трёх сетах победил Басилашвили и вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Карлос Алкарас Гарфия вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции. В матче второго круга соревнований он одолел Николоза Басилашвили из Грузии. Для победы испанцу потребовалось три сета. Счёт матча — 6:4, 6:2, 6:4.
Продолжительность поединка составила 1 час 55 минут. Алкарас 10 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12. Его соперник, занимающий 31-е место в рейтинге ATP, не выполнил ни одного эйса, 4 раза ошибся на подаче и использовал 2 шанса из 6 взять подачу испанца.
В третьем круге «Ролан Гаррос» 18-летнему Карлосу будет противостоять Ян-Леннард Штруфф из Германии, оказавшийся сильнее аргентинца Факундо Багниса.
Открытый чемпионат Франции проходит с 30 мая по 13 июня. Его действующим чемпионом является испанец Рафаэль Надаль, в 2020 году он в трёх сетах обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5.
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