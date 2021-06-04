Ришар Гаске прокомментировал отсутствие французских игроков в третьем круге «РГ»

Французский теннисист Ришар Гаске прокомментировал то, что впервые в Открытой эре ни один представитель Франции не пробился в третий круг «Ролан Гаррос» в одиночном разряде.
«Было видно, что с самого начала сезона всем было тяжело. Когда все четверо (Гаске, Цонга, Монфис, Симон. — Прим. «Чемпионата») начинают немного уставать, у нас должна быть смена. Будем надеяться, что это произойдёт быстро. Во Франции есть несколько талантов. На тренировках я общаюсь с юниорами, которые очень хорошо играют в теннис. Надо им помочь, пусть все подтягиваются. Во Франции слишком часто любят принижать. Мы, «старейшины», должны подтолкнуть их. У нас есть опыт, мы знаем, что делать и как избегать ошибок. Во Франции всегда будут очень хорошие игроки. Теперь должны быть те, кто попадёт в топ-10», — приводит слова Гаске L’Équipe.
- 4 июня 2021
-
12:03
-
11:49
-
11:36
-
11:27
-
11:18
-
10:55
-
10:40
-
10:38
-
10:04
-
09:56
-
09:45
-
09:39
-
08:40
-
01:06
-
00:35
-
00:25
- 3 июня 2021
-
23:31
-
21:34
-
21:19
-
20:26
-
20:10
-
19:51
-
19:23
-
19:17
-
18:59
-
18:53
-
18:03
-
17:05
-
16:59
-
16:57
-
16:35
-
16:23
-
15:59
-
15:15
-
15:14