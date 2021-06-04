Ришар Гаске прокомментировал отсутствие французских игроков в третьем круге «РГ»

Французский теннисист Ришар Гаске прокомментировал то, что впервые в Открытой эре ни один представитель Франции не пробился в третий круг «Ролан Гаррос» в одиночном разряде.



«Было видно, что с самого начала сезона всем было тяжело. Когда все четверо (Гаске, Цонга, Монфис, Симон. — Прим. «Чемпионата») начинают немного уставать, у нас должна быть смена. Будем надеяться, что это произойдёт быстро. Во Франции есть несколько талантов. На тренировках я общаюсь с юниорами, которые очень хорошо играют в теннис. Надо им помочь, пусть все подтягиваются. Во Франции слишком часто любят принижать. Мы, «старейшины», должны подтолкнуть их. У нас есть опыт, мы знаем, что делать и как избегать ошибок. Во Франции всегда будут очень хорошие игроки. Теперь должны быть те, кто попадёт в топ-10», — приводит слова Гаске L’Équipe.

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