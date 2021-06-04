Ришар Гаске — о Рафаэле Надале: никто не играет так, как он

Французский теннисист Ришар Гаске прокомментировал поражение от испанца Рафаэля Надаля во втором круге «Ролан Гаррос». Встреча завершилась со счётом 6:0, 7:5, 6:2 в пользу испанца.



«Со счётом 6:0, 1:0 ты уже не можешь быть расслабленным. Это жестокий опыт игры Надаля. Никто не играет так, как он. Я никогда в истории не видел ничего подобного, с таким мощным прямым ударом. Каждый мяч разыгрывается с максимальной интенсивностью, нет ни одного мяча, который вы можете играть мягко. Но потом мне удалось уловить интенсивность матча. Во втором сете были моменты, в которых я радовался и начинал действительно верить для того, чтобы выиграть хотя бы раунд.

Я бы предпочёл провести матч днём, с публикой. Мы для этого и играем. Но мы профессионалы и знаем контекст этого сезона», — приводит слова Гаске L’Équipe.