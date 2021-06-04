Рафаэль Надаль благодаря победе над Ришаром Гаске повторил рекорд Открытой эры
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль, обыгравший француза Ришара Гаске во втором круге «Ролан Гаррос» со счётом 6:0, 7:5, 6:2, повторил рекорд по результатам личных встреч, сообщает Tennis Head. По очным противостояниям с Гаске преимущество Надаля достигло показателя 17-0. Этот результат стал повторением рекорда Открытой эры.
Аналогичный результат (17-0) в личных встречах ранее был зафиксирован в следующих противостояниях: Бьорн Борг — Витас Герулайтис, Новак Джокович — Гаэль Монфис, Роджер Федерер — Давид Феррер, Роджер Федерер — Михаил Южный, Иван Лендл — Тим Майотт.
Следующим соперником Надаля будет британец Кэмерон Норри. Рафаэль является действующим победителем Открытого чемпионата Франции. Турнир завершится 13 июня.
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