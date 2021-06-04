Российское консульство подтвердило задержание теннисистки Яны Сизиковой в Париже, сообщает телеграм-канал «Мутко против». Спортсменка пока задержана на 72 часа, после чего ей изберут меру пресечения. В номере Сизиковой проведены обыски. Яна подозревается в участии в договорном матче.

В 2020 году французских следователей привлёк матч Сизиковой и американки Мэдисон Бренгл в первом круге парного «Ролан Гаррос», где их соперницами были румынки Андреа Миту и Патрисия-Мария Циг. Румынки выиграли матч со счётом 7:6 (10:8), 6:4. Полиция изучала события пятого гейма второго сета. В нём Сизикова допустила две двойные ошибки, в то время как объём ставок на победу Циг и Миту именно в этом гейме зашкаливал до аномальных по меркам парного тенниса нескольких сотен тысяч евро.

Пока у задержанной Сизиковой нет адвоката — дипломаты пытаются его найти.