Российская теннисистка Елена Веснина не смогла выйти в четвёртый круг «Ролан Гаррос» (Париж, Франция). В матче третьего круга она проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной.



Для победы Рыбакиной потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4 в пользу теннисистки из Казахстана. Продолжительность противостояния составила 1 час 5 минут.



Веснина выполнила 1 эйс, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 1 из 1 брейк-пойнта. Её соперница Рыбакина 12 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 7 брейк-пойнтов.



За выход в четвертьфинал Рыбакина поспорит с победительницей встречи между двумя американками — Сереной Уильямс и Даниэль Коллинз.



«Ролан Гаррос» пройдёт с 30 мая по 12 июня. Предыдущей победительницей турнира является Ига Свёнтек из Польши. В финале она обыграла американку Софью Кенин в двух сетах со счётом 6:4, 6:1.

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