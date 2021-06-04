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Елена Веснина не смогла выйти в четвёртый круг «Ролан Гаррос»

Елена Веснина не смогла выйти в четвёртый круг «Ролан Гаррос»
Лидия Шейко
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Российская теннисистка Елена Веснина не смогла выйти в четвёртый круг «Ролан Гаррос» (Париж, Франция). В матче третьего круга она проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной.

Для победы Рыбакиной потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4 в пользу теннисистки из Казахстана. Продолжительность противостояния составила 1 час 5 минут.

Веснина выполнила 1 эйс, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 1 из 1 брейк-пойнта. Её соперница Рыбакина 12 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 7 брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал Рыбакина поспорит с победительницей встречи между двумя американками — Сереной Уильямс и Даниэль Коллинз.

«Ролан Гаррос» пройдёт с 30 мая по 12 июня. Предыдущей победительницей турнира является Ига Свёнтек из Польши. В финале она обыграла американку Софью Кенин в двух сетах со счётом 6:4, 6:1.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
04 июня 2021, пятница. 12:10 МСК
Елена Рыбакина
22
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		4  
         
Елена Веснина
1096
Россия
Елена Веснина
Е. Веснина
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