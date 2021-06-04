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«Я с тобой». Уилл Смит обратился к Наоми Осаке после скандала на «Ролан Гаррос»

«Я с тобой». Уилл Смит обратился к Наоми Осаке после скандала на «Ролан Гаррос»
Антон Шебика
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Голливудский актёр Уилл Смит обратился к японской теннисистке Наоми Осаке после скандальной ситуации на Открытом чемпионате Франции.

«Эй, Наоми. Ты права. Они нет! Я с тобой», — написал Смит.

Пост доступен в «инстаграме» Уилла Смита.

Перед стартом «Ролан Гаррос» Осака заявила, что не будет давать интервью по ходу соревнований, чтобы обратить внимание на проблему «игнорирования ментального здоровья спортсменов». Организаторы подвергли её решение критике, указав на то, что общение со СМИ является прямой обязанностью Наоми. Японка сдержала обещание и после победы в первом круге не явилась на послематчевую пресс-конференцию, за что была оштрафована на $ 15 тыс. 31 мая Осака объявила о снятии с турнира.

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