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Циципас рассказал, за счёт чего победил Иснера в третьем круге «Ролан Гаррос»

Циципас рассказал, за счёт чего победил Иснера в третьем круге «Ролан Гаррос»
Виталий Весёлый
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Пятая ракетка мира грек Стефанос Циципас прокомментировал победу, которую он одержал в матче третьего круга «Ролан Гаррос». В четырёх сетах Циципас обыграл представителя США Джона Иснера.

«Матч в целом развивался по одному шаблону и получился каким-то повторяющимся. Было сложно приспособиться, я почувствовал, что мои мышцы долгое время оставались холодными. Но потом высвободил немного гнева и выпустил его наружу. Это в конечном итоге и расшевелило меня и помогло лучше справляться с будущими непростыми ситуациями.

Я выдал не лучший старт, но во втором сете всё нормализовалось. Я поймал нужный ритм и в конце концов победил», — приводит слова Циципаса официальный сайт Открытого чемпионата Франции.

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