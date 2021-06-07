Стефанос Циципас высказался о грядущем противостоянии с Даниилом Медведевым на «РГ»
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Пятая ракетка мира грек Стефанос Циципас поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинального матча на «Ролан Гаррос» с россиянином Даниилом Медведевым.
«Должен отметить, что в последнее время его подача – невероятна. Он значительно улучшил её за прошедшие годы. Это то, с чем мне придётся бороться в матче. Конечно, когда я сам хорошо играю, качества соперника не имеют такого значения. Я буду должен показать свой лучший теннис, а там – как сложится», — приводит слова Циципаса Tennis Majors.
Отметим, что пятый сеяный Циципас в матче четвёртого круга на «Ролан Гаррос» в трёх сетах обыграл представителя Испании Пабло Карреньо-Бусту (12) со счётом 6:3, 6:2, 7:5. Для этого ему понадобилось 2 часа 8 минут.
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