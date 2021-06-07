Даниил Медведев: чем позже вы встретитесь с Рафаэлем Надалем на «Ролан Гаррос», тем лучше

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как относится к тому, что серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль на текущем «Ролан Гаррос» посеяны в противоположной от него половине сетки.
«Новак и Рафа так много раз доказывали, что они – великие чемпионы, особенно на турнирах «Большого шлема», что, конечно, чем позже вы с ними столкнётесь в сетке, тем лучше. Особенно если говорить о Рафе, он выигрывал здесь 13 раз. Он даже сеты почти не проигрывает. Чем дальше вы с ним встретитесь, тем лучше. Хотя, может, кто-нибудь и попытается победить его раньше.
Тот факт, что Новак и Рафа попали в другую половину сетки, делает, в каком-то смысле нас — Циципаса, Зверева и меня — счастливыми. Потому что мы можем выйти в финал, не встречая их на пути. Это хороший шанс обыграть их в финале», — приводит слова Медведева Tennis Head.
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