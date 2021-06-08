Анастасия Павлюченкова с седьмой попытки вышла в полуфинал турнира «Большого шлема»

29-летняя российская теннисистка Анастасия Павлюченкова с седьмой попытки пробилась из четвертьфинала в первый в карьере полуфинал турнира «Большого шлема». Павлюченкова (31) в четвертьфинале текущего «Ролан Гаррос» в трёх сетах обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину (21) со счётом 6:7 (2:7), 6:2, 9:7. Отметим, что Анастасия проводит 50-й розыгрыш турнира «Большого шлема» в основе.

До этого Павлюченкова шесть раз в карьере добиралась до четвертьфинальной стадии турниров «Большого шлема».

«Ролан Гаррос» — 1/4 финала (2011)

US Open — 1/4 финала (2011)

Уимблдон — 1/4 финала (2016)

Australian Open — 1/4 финала (2017, 2019, 2020).

За право выйти в финал «Ролан Гаррос» Павлюченкова поборется с представительницей Словении Тамарой Зиданшек.