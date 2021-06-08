«Просто потрясающе! Я очень горд». Камельзон — о выходе Павлюченковой в полуфинал «РГ»

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон оценил выступление россиянки Анастасии Павлюченковой в четвертьфинале «Ролан Гаррос», где она в трёх сетах обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:7 (2:7), 6:2, 9:7.
«Настя провела необыкновенно крутой матч. Я очень горд, знаю Павлюченкову уже много-много лет. Мы летали с ней в Барселону ещё в юношеском возрасте, она была в моей команде. Самое главное, чем я был потрясён сегодня – физическая подготовка. Не просто так Настя проходит этот турнир с победами во всех встречах. Что касается мастерства и равновесия, то на таком уровне и в таком возрасте они должны уже быть. У неё есть свой собственный стиль, в этом особую роль сыграл брат Павлюченковой. Он хорошо понимает теннис, и сейчас этот тандем восстановлен, они работают вдвоём – и это сказалось на результатах Насти. Она показала то, что знает и умеет. Просто потрясающе!
Всё это показывает, что у нас в стране понимают, что такое теннис, как нужно играть и готовиться. Надеюсь, что Павлюченкова подала пример всем нашим молодым девушкам. Показала, что пора не только зарабатывать, но и научиться играть в победный теннис. Хочется, чтобы благодаря ей у нас проснулся женский теннис и пошёл по пути Рублёва, Медведева и Карацева. У нас есть в стране все условия для подготовки, не обязательно отсюда бежать. Я хочу поздравить Настю с выходом в полуфинал», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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