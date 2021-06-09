Ольховский: четвертьфинал на «Ролан Гаррос» — неплохой результат для Медведева

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал поражение Даниила Медведева в четвертьфинале «Ролан Гаррос» греку Стефаносу Циципасу со счётом 3:6, 6:7, 5:7.
«По большому счёту, преимущество в таких матчах складывается из-за одного-двух мячей. Нет такого, что игра была какой-то разгромной. У Циципаса не было явного преимущества: где-то он играл интереснее и длиннее, совершал меньше ошибок. Медведеву не удалось выиграть сет, но счёт был близкий и равный.
Не скажу, что Даня сам отдал матч: на той стороне есть соперник, который тоже хочет выиграть. Обидно, что не реализовал сетболы. Теннис есть теннис: на то здесь и присутствуют и игра, и тактика, и психология. Где-то Циципас был лучше и удачливее.
Этот турнир стал для Дани скорее удачным выступлением. До турнира он не выигрывал ни одного матча на «Ролан Гаррос», а сейчас добрался до восьмёрки. Конечно, желать нужно большего и лучшего. На мой взгляд, четвертьфинал на «Ролан Гаррос» — неплохой результат», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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