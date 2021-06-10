Джокович прокомментировал победу над Берреттини в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над итальянцем Маттео Берреттини в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции. Для победы Джоковичу потребовалось четыре сета. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2, 6:7 (5:7), 7:5 в пользу серба. Продолжительность противостояния составила 3 часа 32 минуты.
«Я был доволен тем, как я подавал. Думаю, я ни разу не потерял свою подачу, и это здорово, играя против кого-то вроде Маттео, который действительно является хорошим теннисистом. Я всё время чувствовал напряжение. Мне казалось, что я упустил несколько шансов закончить матч в третьем сете. Я не хотел давать ему слишком много возможностей диктовать ход матча. Вот почему это было просто супер. В конце концов, я просто снял то напряжение, которое накапливалось на протяжении всего матча», — приводит слова Джоковича официальный сайт «Ролан Гаррос».
За выход в финал турнира Джокович поспорит с представителем Испании Рафаэлем Надалем, обыгравшим аргентинца Диего Шварцмана в четырёх сетах 6:3, 4:6, 6:4, 6:0.
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