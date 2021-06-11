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Телефонный звонок Фелисьяно Лопесу прервал матч на турнире в Штутгарте

Телефонный звонок Фелисьяно Лопесу прервал матч на турнире в Штутгарте
Лидия Шейко
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Испанский теннисист Фелисьяно Лопес встречался с представителем Канады Денисом Шаповаловым в рамках матча второго круга турнира в Штутгарте (Германия).

Прямо в разгар матча у Лопеса зазвонил телефон. Игрок подошёл к своей сумке и сбросил вызов, заставив трибуны аплодировать, а судью на вышке улыбаться. Шаповалов же смотрел на происходящее с недоумением.

Однако этот комичный инцидент не выбил Дениса из колеи. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:7 (2:7), 6:3 в пользу канадского теннисиста. В следующем четвертьфинальном матче Шаповалов встретится с Марином Чиличем из Хорватии, обыгравшем в двух сетах Николоза Басилашвили со счётом 6:3, 6:2.

Турнир в Штутгарте является травяным и продлится с 8 по 13 июня. Призовой фонд составляет € 543 210.

Видео доступно в официальном "твиттере" ATP.

Штутгарт. 2-й круг
11 июня 2021, пятница. 14:20 МСК
Денис Шаповалов
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 2 6
2 		7 7 3
         
Фелисьяно Лопес
Испания
Фелисьяно Лопес
Ф. Лопес
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