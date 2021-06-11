Ига Свёнтек и Бетани Маттек-Сэндс вышли финал парного «Ролан Гаррос»

Польская теннисистка Ига Свёнтек вместе с Бетани Маттек-Сэндс из США вышла в финал парного «Ролан Гаррос». В полуфинале спортсменки встретились с Ириной Бегу из Румынии и Надией Подорской из Аргентины.
Продолжительность матча составила 1 час 35 минут. Свёнтек и Маттек-Сэндс выиграли с общим счётом в двух сетах 6:3, 6:4. За всю игру девушки исполнили 2 эйса и совершили 2 двойные ошибки, а также на двоих реализовали 3 брейк-поинта из 10. Их соперницы за всё противостояние ни разу не подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 1 брейк-поинт из 7.
В финале женского парного «Ролан Гаррос» Ига Свёнтек и Бетани Маттек-Сэндс сыграют против пары Барбора Крейчикова / Катержина Синякова (обе спортсменки представляют Чехию). Встреча состоится 13 июня. Точное время начала матча будет назначено позже.
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