Роджер Федерер прокомментировал победу в первом за два года матче на траве

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал успех в первом за два года матче на травяном покрытии.В матче первого круга на турнире категории АТР-500 в Галле (Германия) Федерер нанёс поражение представителю Беларуси Илье Ивашко со счётом 7:6 (7:4), 7:5.

«У меня был трудный момент в начале первого сета, когда у него были брейк-пойнты, так что было очень важно выбраться из этого. А потом я сыграл действительно хороший тай-брейк, чему был очень рад. Думаю, по мере того, как матч продолжался, мои шансы на победу увеличивались, что позволило мне успокоиться.

В целом я очень хорошо подавал. Понятно, что всегда можно что-то улучшить, но я очень рад и взволнован тем, что смог выиграть первый матч. Я два года не играл на траве. Было здорово снова оказаться здесь, в Галле. Люблю здесь играть. Рад снова оказаться на зелёной траве. И, конечно, всегда очень приятно побеждать», — приводит слова Федерера пресс-служба АТР.