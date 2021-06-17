Людмила Самсонова впервые в карьере войдёт в топ-100 рейтинга WTA

Российская теннисистка Людмила Самсонова, обыгравшая соотечественницу Веронику Кудерметову во втором круге турнира в Берлине (Германия) со счётом 6:4, 6:3, в новом рейтинге WTA впервые в карьере войдёт в топ-100. В лайв-рейтинге она занимает 94-ю позицию. Перед стартом турнира Людмила располагалась на 106-й позиции. Ранее она не поднималась выше 105-й строчки.

В основную сетку турнира в Берлине Самсонова пробилась через квалификацию. В первом круге она обыграла чешку Маркету Вондроушову.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом € 456 073 Самсонова поспорит с американкой Мэдисон Кис, которая вчера, 16 июня, победила лидера посева, представительницу Беларуси Арину Соболенко со счётом 6:4, 1:6, 7:5. Турнир в Берлине завершится 20 июня.