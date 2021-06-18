Видеообзор поражения Александровой от Бенчич в четвертьфинале турнира в Берлине

Российская теннисистка Екатерина Александрова завершила выступление на турнире в Берлине (Германия) в одиночном разряде. В четвертьфинале Александрова уступила представительнице Швейцарии Белинде Бенчич, посеянной под пятым номером, со счётом 4:6, 6:4, 6:7 (4:7). Продолжительность противостояния составила 2 часа 32 минуты.

Александрова проиграла первый сет, но сумела сравнять счёт. Решающая партия завершилась на тай-брейке с минимальным преимуществом Бенчич.



Екатерина 15 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 9 эйсов, 5 двойных ошибок и 4 брейка.

За выход в финал соревнований с призовым фондом € 456 073 Бенчич поспорит с француженкой Ализе Корне.

Напомним, в ходе турнира Александрова нанесла поражение второй сеяной украинке Элине Свитолиной.